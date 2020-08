Slovenská pošta vyhlási súťaže na strážne a technické služby

Bratislava 10. augusta (TASR) – Slovenská pošta (SP) vyhlási v súčinnosti s ministerstvom dopravy verejné obstarávania na strážne a technické služby na ďalšie štyri roky. Predpokladaná hodnota zákaziek je spolu vyše 14 miliónov eur bez DPH.







Súťaže majú byť nastavené tak, aby sa mohlo prihlásiť čo najviac firiem. Víťazi by mohli byť známi do konca roka. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) a generálny riaditeľ SP Martin Ľupták.







Minister očakáva korektnú a transparentnú súťaž. Pripustil však, že vyhrať môže aj súčasný poskytovateľ.



„Chceme vyzvať všetky firmy na Slovensku, aby sa zúčastnili," uviedol Ľupták s tým, že nastavili podmienky tak, aby bola účasť možná aj pre menšie spoločnosti.



Zákazka na strážne služby bude rozdelená na tri časti – na služby pre západné, stredné a východné Slovensko. Rovnakú možnosť zvažuje podľa Ľuptáka pošta aj pri zákazke na prevoz peňazí, ktorá sa pripravuje.



Predpokladanú hodnotu zákazky na strážne služby – 9 572 250 eur – stanovili na základe predpokladanej hodinovej sadzby, priblížilo ministerstvo v tlačovej správe. Zohľadnili predovšetkým zmenu výšky minimálnej mzdy zo 408 eur v roku 2016 na 580 eur pre rok 2020 a viazaných poplatkov.



Predpokladaná suma zákazky na technické služby – 4 500 000 eur bez DPH – vznikla podľa rezortu dopravy a výstavby ako súčet predpokladaných nákladov za jednotlivé výkony technickej služby na obdobie 48 mesiacov. Výpočet vychádza z cien zo súčasného zmluvného vzťahu so zohľadnením ostatných vplyvov.



Slovenská pošta prevádzkuje takmer 1500 pobočiek a ďalšie desiatky priestorov. V súčasnosti nespĺňa legislatívne podmienky, aby vlastnými kapacitami zabezpečila strážnu službu a fyzickú ochranu, ako aj ochranu majetku a všetkých aktív spoločnosti. Využíva preto služby externého dodávateľa.



Pred štyrmi rokmi obstarávala SP strážne a technické služby aj prevoz peňazí v jednej súťaži v hodnote 22,4 milióna eur. Na základe rámcovej služby ich v súčasnosti zabezpečuje firma Bonul.



Nadácia Zastavme korupciu vlani kritizovala štátne inštitúcie vrátane Slovenskej pošty za to, že míňajú na externé strážne služby násobne viac ako Česká republika.