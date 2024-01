SP vymazala zo zoznamu dlžníkov osoby, ktoré uhradili záväzok do 4.1.

Bratislava 9. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zverejnila v pondelok (8. 1.) nový zoznam dlžníkov. Odstránila z neho osoby, ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 4. januára tohto roka. Od nového roka SP zároveň zverejňuje v zozname dlžníkov fyzických a právnických osôb aj identifikačné číslo organizácie.



"Rozšírením rozsahu údajov, ktoré Sociálna poisťovňa zverejňuje v zozname dlžníkov, sa zabezpečuje jednoznačná identifikácia dlžníka a zároveň jednoduchšie a prehľadnejšie vyhľadávanie údajov v zozname," priblížil hovorca SP Martin Kontúr.



V novom zozname sú tiež osoby, ktorých splatnosť zverejneného dlhu je do 31. decembra 2023 a dlh nebol uhradený v termíne do 4. januára 2024. Dlh je vo výške viac ako päť eur. Zároveň sú v zozname zamestnávatelia, ktorí nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do 4. januára a obdobie, za ktoré nebola táto povinnosť splnená.



Tiež sú na zozname zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť a neoznámili výšku príjmov a výdavkov tiež do 4. januára, ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO.



SP na svojej webovej stránke informuje aj o tom, že oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby, pri ktorých sa potvrdilo, že sa na zozname pre nedorozumenia z minulosti nachádzať nemajú. Zároveň odstránili osoby, ktoré vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili do 4. januára.



"Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 11. januára 2024, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 3. týždni roku 2024," priblížila SP.



Zoznam dlžníkov má informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.