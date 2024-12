Vyplácanie dôchodkov z druhého piliera bude do roku 2028 bez zmeny

Bratislava 20. decembra (TASR) - Podmienky na vyplácanie starobného dôchodku z druhého piliera zostanú do roku 2028 bez zmeny. Súvisí to s posunutím účinnosti novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá bude platiť až od januára 2029. Do roku 2028 tak nedôjde k obmedzeniu, respektíve zdaneniu čerpania dôchodku z druhého piliera formou programového výberu, v rámci ktorého je možné aj požiadať o jednorazové vyplatenie nasporenej sumy. V piatok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



Sporitelia budú môcť požiadať aj o jednorazové vyplatenie nasporených peňazí. "V prípade záujmu sporiteľa o jednorazový výber celej sumy nasporených príspevkov tak bude môcť využiť túto formu starobného dôchodku z druhého piliera aj pri žiadosti spísanej v roku 2025 pri splnení podmienky referenčnej sumy platnej v danom kalendárnom roku," uviedol Kontúr.



V praxi to podľa neho znamená, že aj keď sporiteľ spíše žiadosť o dôchodok z druhého piliera pred koncom roka 2028, tak bude môcť požiadať o jednorazové vyplatenie nasporenej sumy príspevkov bez jeho zdanenia či iného obmedzenia, ak bude spĺňať podmienku referenčnej sumy platnej v roku 2029. Okrem toho v roku 2029 dostane aj ponukový list s ponukami dôchodku z druhého piliera a možnosťami jeho čerpania.