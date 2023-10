Vyplatenie 13. dôchodku bude v novembri automatické, najviac 300 eur

Bratislava 10. októbra (TASR) - Vyplatenie 13. dôchodku bude v novembri tohto roku automatické. Poberatelia si ho môžu vypočítať prostredníctvom kalkulačky na výpočet 13. dôchodku, ktorú Sociálna poisťovňa (SP) zverejnila na svojej webstránke. Jeho maximálna suma bude 300 eur pre tých, ktorí poberajú dôchodok v sume 268,88 eura a nižšie, o čom informovala SP v utorok.



"Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri 2023 automaticky, o 13. dôchodok teda netreba osobitne žiadať," uviedla SP. Dodala, že poberateľom dôchodku v rozpätí od 268,89 eura do 963,32 eura sa suma 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 50,00 eura dostanú poberatelia, ktorí majú dôchodok 963,33 eura a vyšší.



Poberatelia si môžu výšku 13. dôchodku vypočítať pomocou kalkulačky na webstránke SP, do ktorej je potrebné napísať sumu dôchodku, teda jednotlivých dôchodkov, ktoré poberajú. Po kliknutí na políčko vypočítať zistia, v akej sume im patrí 13. dôchodok v novembri tohto roku.