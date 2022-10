SP vyplatí 14. dôchodok v decembri, zahraničné dôchodky treba nahlásiť

Bratislava 20. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) vyplatí v decembri tohto roka 14. dôchodok. Zároveň upozorňuje tých, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, že oznámiť sumu dôchodku z cudziny majú do štvrtého novembra súčasného roka. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.



Pripomenul, že Národná rada SR v utorok schválila zákon, na základe ktorého Sociálna poisťovňa vyplatí seniorom 70 % zo sumy 13. dôchodku. Suma 14. dôchodku je tento rok najviac 210 eur a najmenej 35 eur. Presnú sumu si môžu poberatelia zistiť v predstihu, a to z kalkulačky SP, ktorá bude podľa nej čoskoro dostupná na ich webovej stránke.



Seniori, ktorí dostávajú dôchodky len zo Sociálnej poisťovne, jej nemusia nič oznamovať, peniaze im zašle v obvyklých termínoch spolu so 14. dôchodkom. Na oznámenie sumy penzijného z cudziny taktiež nie je potrebná návšteva SP, uviedla inštitúcia.



Doplnila, že pre nahlasovanie zahraničných dôchodkov pripravila na svojej webstránke aj elektronický formulár. Je ho potrebné vyplniť a odoslať do stanoveného termínu tiež preto, aby 14. dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume, než stanovuje zákon. "Poberateľ dôchodku, ktorému by sa vyplatil vo vyššej sume, je zo zákona povinný vrátiť sumu, ktorá nemala byť vyplatená," upozornil hovorca.



Poberateľov dôchodku je viac ako 1,44 milióna. Budú mať nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku, uzavrela poisťovňa.