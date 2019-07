Sociálna poisťovňa živnostníkom zašle oznámenia o novom poistnom

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2019 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2018 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5724 eur.

Bratislava 11. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) v týchto dňoch písomne informuje živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia od 1. júla tohto roka. Oznámenia dostane vyše 170.000 živnosntíkov a SZČO najneskôr do 22. júla tohto roka.



V tomto oznámení nájdu všetky potrebné informácie o platení poistného. Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 8. augusta 2019 (za mesiac júl). "Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote, tie dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2019," informuje SP. Tí, ktorí majú e-schránku, tak dostanú oznámenia prostredníctvom nej.



Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2019 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2018 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5724 eur. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako táto suma, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1. júla 2019 im zanikne.