SP: Výšku dôchodku zo zahraničia treba oznámiť do konca augusta

Bratislava 2. augusta (TASR) - Výšku dôchodku zo zahraničia musia slovenskí dôchodcovia oznámiť Sociálnej poisťovni (SP) do konca augusta. Zdôraznila to v pondelok hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.



"Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, majú aj v roku 2021 povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni aktuálnu výšku tohto dôchodku. Tento rok je potrebné informáciu zaslať už do 31. augusta 2021," uviedla hovorkyňa.



Oznámenie o výške dôchodku zo zahraničia SP potrebuje pre určenie sumy 13. dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa vyplatí už v novembri, čo je o mesiac skôr než minulý rok. Zákon teda stanovil aj skorší termín, do ktorého treba aktuálnu výšku dôchodku z cudziny oznámiť, a to do konca leta.



"Postup pri oznámení výšky dôchodku je rovnaký ako minulý rok. Dôchodcovia tak urobia prostredníctvom e-formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke SP," poznamenala Dvoráková s tým, že vo formulári treba vyplniť základné identifikačné údaje a odoslať do SP.



"V prípade otázok ohľadom vyplnenia alebo odoslania e-formulára môžu dôchodcovia kontaktovať informačno-poradenské centrum SP prostredníctvom bezplatných telefonických liniek 0800 123 123 alebo 0800 500 599 (pre volania zo Slovenskej republiky) a telefónnych čísel +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 906 171 020 (pre volania zo zahraničia), prípadne cez formulár pre otázky," vymenovala hovorkyňa a dodala, že informácie a potrebné poradenstvo poskytne aj ktorákoľvek pobočka poisťovne.