Žiadosti o pandemické ošetrovné treba zasielať elektronicky

Bratislava 6. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva poistencov, aby pri žiadosti o pandemické ošetrovné využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie. Táto cesta urýchli jej spracovanie, čo je dôležité najmä v čase pandémie, keď sú zamestnanci poisťovne maximálne vyťažení a ľudia očakávajú vyplatenie dávky čo najskôr.



Poistenec žiada o pandemické ošetrovné vyplnením žiadosti. Ten, kto nemá aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sk, ale má mobilný telefón, na ktorý môže byť zaslaná SMS notifikácia, môže využiť formulár - Žiadosť o ošetrovné (počas krízovej situácie). Na záver je potrebné do formulára doplniť overovací kód z SMS správy a formulár jednoducho odoslať do SP. "Na konci mesiaca poistenec vyplní a zašle do SP čestné vyhlásenie. Pre vyplatenie ošetrovného je dôležitá informáciu o počte dní, počas ktorých ošetroval člena rodiny. Aj toto vyhlásenie je najlepšie vyplniť a zaslať elektronicky," radí hovorca SP Pavel Machava.



Pre tých poistencov, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na ústrednom portáli verejnej správy, je elektronická komunikácia so SP už dávnejšie samozrejmosťou. Tí sa prihlásia pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (elektronickou identifikačnou kartou eID). "Na tomto portáli nájdu aj Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Po vyplnení a odoslaní budú formuláre automaticky doručené do elektronickej schránky SP," doplnil Machava.



Oba spôsoby zaslania elektronického webového formulára sú dostupné aj cez portál elektronických služieb SP. "Klient si len vyberie, či sa chce prihlásiť s elektronickým občianskym preukazom (Prihlásenie s eID), alebo bez neho (Prihlásenie bez eID). Takto môžete o ošetrovné žiadať z pohodlia svojho domova, ušetriť si čas i energiu a získať dávku čo najskôr," dodal Machava.