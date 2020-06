Vzrástol počet zamestnávateľov, ktorí nevykázali poistné

Bratislava 23. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zaznamenala nárast počtu zamestnávateľov, ktorí v uplynulom období nevykázali poistné. Celkovo je to o 3461 zamestnávateľov viac, ktorí si nesplnili vykazovaciu povinnosť, ako to bolo za mesiac marec. Vtedy ich bolo 5687.



Poisťovňa pritom v júni tohto roka odoslala 15.351 SMS správ a e-mailov, v ktorých upozornila 9148 zamestnávateľov na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov za apríl 2020. "Na povinnosti vykazovať poistné sa pritom nič nezmenilo ani v čase koronakrízy. Zamestnávatelia sú povinní vykazovať poistné aj za mesiac, v ktorom ho majú odložené alebo odpustené," upozornil hovorca SP Peter Višváder.



Poistné sa naďalej vykazuje v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa i za zamestnanca. "Ak by aj zamestnávateľ mal odložené alebo odpustené poistné za časť zamestnávateľa, nevykazuje nulové poistné, keďže za zamestnanca poistné naďalej uhrádzal a uhrádza," dodal Višváder.