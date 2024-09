SP: Zamestnávatelia budú môcť jednoduchšie zaplatiť poistné

Bratislava 18. septembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zjednodušila úhradu poistného pre zamestnávateľov, platbu tak budú môcť vykonať priamo v eSlužbách poisťovne. Cieľom je rýchlejšia a efektívnejšia platba a zároveň eliminácia chybovosti pri prepisovaní údajov do internetového bankovníctva. V stredu o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Do prvej fázy dnes uviedla poisťovňa platobnú bránu v systéme eSlužieb. Zamestnávatelia tak budú môcť vykonať platbu poistného hneď v ďalšom kroku po podaní mesačného výkazu a výkazu poistného za zamestnancov, a to priamo v online prostredí Sociálnej poisťovne," uviedol Kontúr.



Zamestnávatelia budú mať podľa neho k dispozícii aj online prehľad vykonaných platieb poistného realizovaných v platobnej bráne cez Štátnu pokladnicu. Zavedenie platobnej brány je podľa neho dostupné v službe "Odvádzateľ poistného", kde môžu zamestnávatelia zaplatiť aktuálne poistné prvýkrát za september tohto roka.



Hovorca zdôraznil, že medzi výhody tejto novej funkcie patrí efektívnosť pri procese podávania výkazu do poisťovne. Po podaní výkazu v eSlužbách môžu zamestnávatelia podľa neho ihneď uhradiť poistné online v elektronickom prostredí poisťovne, pričom nie je potrebné využívanie ďalších softvérov ani zadávanie platby v internetovom bankovníctve.



Novou funkciou sa zároveň podľa Kontúra zminimalizujú chyby pri prepise údajov, ako je napríklad číslo účtu, variabilný či špecifický symbol. Zamestnávateľ už tak nemusí nič vypĺňať, keďže platobné údaje zadá systém automaticky.



Po prvej fáze projektu chce SP rozšíriť systém aj o ďalšie funkcie. "V blízkej budúcnosti pribudnú ďalšie funkcionality ako napríklad možnosť úhrady poistného zo strany samostatne zárobkovo činných osôb, zaplatenie nedoplatkov poistného či platieb zo splátkového kalendára," uzavrel Kontúr.