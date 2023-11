SP: Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN zamestnancov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) spustila pilotný projekt, prostredníctvom ktorého majú zamestnávatelia uľahčený prehľad o práceneschopnosti (PN) svojich zamestnancov a jej spracovanie. Elektronická služba umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN z portálu eSlužieb SP priamo do mzdového softvéru. Služba je už vo vybraných softvéroch dostupná. V pondelok na to upozornil hovorca SP Martin Kontúr.



"Zamestnávatelia, ktorí využijú túto elektronickú službu (tzv. B2B ePN) a integrujú sa do nej cez mzdový softvér, získajú vyšší komfort pri spracovaní práceneschopnosti svojich zamestnancov a zároveň ušetria čas, ktorý doteraz museli venovať kontrole ePN," uviedol Kontúr.



Zamestnávatelia si stiahnu a aktualizujú údaje o všetkých zamestnancoch, ktorí sú práceneschopní, a to priamo do výpočtu mzdy. Služba zabezpečuje automatický prenos údajov.



Zamestnávatelia, ktorí chcú využívať výhody tejto služby, musia vypísať žiadosť, ktorá je dostupná v účte zamestnávateľa na portáli eSlužieb. Žiadosť je potrebné zaslať naskenovanú cez svoju elektronickú schránku SP.



"Zamestnávateľ sa tak stane novým B2B subjektom s prideleným identifikátorom B a môže začať výhody tejto služby využívať. Aktuálne je pilotný projekt otestovaný a prístupný cez softvéry Vema a Kros," dodal Kontúr s tým, že ak zamestnávateľom softvér zatiaľ funkciu neponúka, majú sa obrátiť s požiadavkou na poskytovateľa svojho mzdového softvéru.