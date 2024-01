SP zasiela živnostníkom a SZČO oznámenia o zmenách v poistnom

Bratislava 11. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zasiela živnostníkom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného. Súvisí to so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od nového roka. Spolu zašle SP 187.529 oznámení buď listom prostredníctvom pošty, alebo elektronicky. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.



Minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom predstavuje 216,13 eura mesačne. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú tento rok platiť maximálne poistné vo výške 3025,93 eura. Od nového roka je minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti 229,17 eura mesačne.



"Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 187.326 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ, a ďalších 203 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu," informoval Kontúr s tým, že obe skupiny musia uhradiť odvody v novej výške do 8. februára tohto roka.



SP zasiela oznámenia o novej výške poistného aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia vedeli, v akej výške majú platiť odvody.