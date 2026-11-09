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SP zaslala už 3,4 milióna dôchodkových prognóz
Vďaka tejto iniciatíve si 90.000 ľudí v produktívnom veku dodatočne upravilo a doplnilo neevidované obdobia, najmä roky štúdia, vojenskej služby či evidencie na úrade práce.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) vyhodnotila prvú vlnu zasielania dôchodkových prognóz, ktoré od mája tohto roka dostalo 3,4 milióna občanov. Vďaka tejto iniciatíve si 90.000 ľudí v produktívnom veku dodatočne upravilo a doplnilo neevidované obdobia, najmä roky štúdia, vojenskej služby či evidencie na úrade práce. Informovali o tom na tlačovej konferencii v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) a zástupcovia Sociálnej poisťovne.
Rezort práce pripomenul, že dôležitým míľnikom je koniec roka 2026. Do 31. decembra majú totiž zamestnávatelia povinnosť doplniť chýbajúce údaje. Takisto ide o termín pre občanov vo veku 50 a viac rokov, ktorí chcú získať čo najpresnejšiu prognózu v roku 2027. „Ľudia do 31. decembra 2026, pokiaľ chcú mať presnú alebo čo najpresnejšiu dôchodkovú prognózu, je potrebné si doplniť všetky neevidované obdobia do konca tohto roka,“ apeloval minister.
Elektronický účet poistenca si k dnešnému dňu aktivovalo už 633.000 občanov, pričom mobilnú aplikáciu poisťovne má vo svojom zariadení stiahnutých 125.000 používateľov. Rezort práce očakáva, že práve prechod na elektronickú komunikáciu výrazne zrýchli proces spresňovania údajov a zníži administratívnu záťaž na pobočkách. V roku 2027 sa plánuje automatické zasielanie prognóz pre klientov s elektronickým účtom.
Okrem toho ministerstvo aj vedenie SP v súvislosti s očakávaným nárastom záujmu vyzvali mladšie ročníky, aby v najbližších mesiacoch prenechali priestor na pobočkách práve kategórii päťdesiatnikov. Zatiaľ čo občanom vo veku 50 a viac rokov sa budú prognózy zasielať každý rok, mladší poistenci dostávajú tento prehľad raz za päť rokov. Vedenie rezortu zároveň avizovalo, že v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR intenzívne pracuje na prepojení registrov absolventov, čo by v budúcnosti malo eliminovať potrebu osobného dokladovania stredoškolského či vysokoškolského štúdia.
Rezort práce pripomenul, že dôležitým míľnikom je koniec roka 2026. Do 31. decembra majú totiž zamestnávatelia povinnosť doplniť chýbajúce údaje. Takisto ide o termín pre občanov vo veku 50 a viac rokov, ktorí chcú získať čo najpresnejšiu prognózu v roku 2027. „Ľudia do 31. decembra 2026, pokiaľ chcú mať presnú alebo čo najpresnejšiu dôchodkovú prognózu, je potrebné si doplniť všetky neevidované obdobia do konca tohto roka,“ apeloval minister.
Elektronický účet poistenca si k dnešnému dňu aktivovalo už 633.000 občanov, pričom mobilnú aplikáciu poisťovne má vo svojom zariadení stiahnutých 125.000 používateľov. Rezort práce očakáva, že práve prechod na elektronickú komunikáciu výrazne zrýchli proces spresňovania údajov a zníži administratívnu záťaž na pobočkách. V roku 2027 sa plánuje automatické zasielanie prognóz pre klientov s elektronickým účtom.
Okrem toho ministerstvo aj vedenie SP v súvislosti s očakávaným nárastom záujmu vyzvali mladšie ročníky, aby v najbližších mesiacoch prenechali priestor na pobočkách práve kategórii päťdesiatnikov. Zatiaľ čo občanom vo veku 50 a viac rokov sa budú prognózy zasielať každý rok, mladší poistenci dostávajú tento prehľad raz za päť rokov. Vedenie rezortu zároveň avizovalo, že v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR intenzívne pracuje na prepojení registrov absolventov, čo by v budúcnosti malo eliminovať potrebu osobného dokladovania stredoškolského či vysokoškolského štúdia.