S&P zhoršila výhľad ratingu Azerbajdžanu pre konflikt v Karabachu

Washington/Baku 25. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila Azerbajdžanu úverový rating na úrovni BB+, ale zhoršila jeho výhľad zo stabilného na negatívny. To naznačuje, že by mohla krajine v budúcnosti znížiť aj ratingovú známku.



Dôvodom zhoršenia výhľadu je konflikt medzi Azerbajdžanom a Arménskom o sporné územie Náhorný Karabach a s ním spojené riziká.



„Vojenská konfrontácia by mohla zhoršiť situáciu v azerbajdžanskej ekonomike a zvýšiť externú aj fiškálnu zraniteľnosť v čase, keď hospodárstvo oslabujú pandémia ochorenia COVID-19 a prepad cien ropy,“ uviedla S&P vo vyhlásení.



Konflikt bude mať vplyv na ekonomiku a financie krajiny, pretože „jeho vyriešenie môže trvať dosť dlho“, dodala agentúra.



Najnovšie boje o Náhorný Karabach, región v Azerbajdžane, ktorý majú dlho pod kontrolou arménski separatisti, si už vyžiadali stovky životov. Snahy svetových vlád o sprostredkovanie mieru doteraz zlyhali.