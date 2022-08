S&P zhoršila výhľad ratingu Maďarska na negatívny

Budapešť 15. augusta (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) revidovala smerom nadol výhľad ratingu Maďarska na negatívny zo stabilného. Poukázala pritom na riziká spojené so získaním financií od Európskej únie (EÚ) a s dodávkami energií.



Agentúra zároveň potvrdila Maďarsku rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov na úrovni BBB/A-2.



S&P v odôvodnení uviedla, že vonkajšie riziká, vrátane potenciálneho zníženia finančných prostriedkov z EÚ a zníženia tokov plynu, by mohli ovplyvniť vyhliadky Maďarska na hospodársky rast a ohroziť konsolidáciu rozpočtu po pandémii nového koronavírusu.



Maďarská ekonomika už pritom zápasí s dôsledkami prudkého zvyšovania inflácie a fiškálnych úprav na kontrolu rozpočtového deficitu.



Podľa S&P rastúce mzdy a spotrebiteľské ceny, kolísanie kurzu forintu a tlak na zvyšovanie nákladov na pôžičky by mohli obmedziť flexibilitu vládnej politiky.



Negatívny výhľad podľa S&P znamená, že existuje hrozba zníženia samotnej ratingovej známky v najbližších dvoch rokoch v prípade, že sa ekonomický a rozpočtový profil krajiny zhorší výrazne viac, ako je základná prognóza S&P Global Ratings. K tomu by mohlo napríklad dôjsť v prípade výrazného oneskorenia alebo vážneho zníženia platieb z EÚ, či výrazného zníženia dodávok energií vzhľadom na vysokú závislosť Maďarska od dovozu z Ruska. V oboch prípadoch sa citeľne zhoršia vyhliadky Maďarska a v dôsledku toho sa vláda môže odchýliť od súčasnej stratégie konsolidácie rozpočtu.



Spoločnosť zároveň oznámila, že by mohla zlepšiť výhľad ratingu Maďarska opäť na stabilný, ak vonkajšie tlaky zostanú zvládnuteľné, čo umožní zotavenie hospodárskeho rastu a zlepšenie rozpočtových výsledkov.