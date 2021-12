S&P zhoršila výhľad úverového ratingu Turecka na negatívny

Ankara 13. decembra (TASR) - Agentúra Standard & Poor's (S&P) Global Ratings v piatok (10. 12.) zhoršila výhľad úverového ratingu Turecka na negatívny zo stabilného. Ratingovú známku mu zatiaľ ponechala na úrovni B+.



S&P pri odôvodnení svojho rozhodnutia poukázala na vysokú infláciu a znehodnocovanie tureckej meny líra.



Ďalšia z trojice agentúr - Moody's ostatný raz pridelila Turecku úverový rating B2 s negatívnym výhľadom. A ratingová agentúra Fitch hodnotí jeho úverovú bonitu známkou BB- s negatívnym výhľadom.



Medziročná miera inflácie v Turecko už prekročila 20 % a je najvyššia za tri roky po tom, čo prezident Recep Tayyip Erdogan dosadil do centrálnej banky lojalistov, ktorí zdieľajú jeho neortodoxnú víziu, že vysoké náklady na pôžičky spôsobujú infláciu, a nie ju spomaľujú. Tento krok bol súčasťou Erdoganovej stratégie na oživenie klesajúcich preferencií pred voľbami v roku 2023.



"Negatívny výhľad odráža to, čo považujeme za rastúce riziká pre tureckú externe zadlženú ekonomiku počas nasledujúcich 12 mesiacov v dôsledku extrémnej volatility jeho meny a rastúcej inflácie, uprostred zmiešaných politických signálov," uviedla ratingová agentúra S&P.



A hoci samotný rating zatiaľ Turecku neznížila, varovala, že by sa to mohlo zmeniť, ak bude vládna politika „ďalej podkopávať kurz líry a zhorší sa výhľad inflácie, čím by sa zvýšilo riziko problémov v bankovom systéme“.



Moody's v piatok uviedla, že inflácia v Turecku môže v nadchádzajúcich mesiacoch presiahnuť 25 %, pričom ďalšie potenciálne zníženie úrokových sadzieb v decembri prispeje k zvýšeniu rizík.