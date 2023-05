Sociálna poisťovňa: O prenosný dokument A1 možno požiadať elektronicky

Bratislava 18. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) umožnila elektronické podávanie žiadosti o prenosný dokument (PD) A1. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



Vyčíslil, že o uvedený dokument pre prácu v zahraničí minulý rok požiadalo takmer 128.000 klientov, väčšina (98 %) papierovo. Od pondelka (15. 5.) je možné požiadať o PD A1 cez elektronický formulár (eFormulár) na portáli SP.



Práca v zahraničí si pre niektoré kategórie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) vyžaduje vybavenie prenosného dokumentu A1 vopred. Ten určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívy danej krajiny, vysvetlil Kontúr.



Doplnil, že PD A1 je potrebný na to, ak zamestnávateľ vysiela svojho zamestnanca pracovať do krajín Európskej únie, respektíve Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska či Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, alebo keď SZČO bude v zahraničí pracovať na slovenskú živnosť, pričom pri výkone činnosti v cudzine má naďalej podliehať sociálnemu poisteniu SR. O určenie uplatniteľnej legislatívy, ktoré sa potvrdzuje cez prenosný dokument A1, treba žiadať aj v prípade súbežného výkonu práce vo viacerých z uvedených štátov.



K elektronickému formuláru treba priložiť prílohy, ktorými klient deklaruje skutočnosti v ňom uvádzané. Ide o rovnaké prílohy ako pri papierových žiadostiach. Prílohy môžu byť vo formáte súboru PDF, DOC alebo PNG, dodal hovorca.



Uzavrel, že klienti dostanú odpoveď do elektronickej schránky, z ktorej formulár zaslali. Ak vysielajúci zamestnávateľ, zamestnanec alebo SZČO nie je jej vlastníkom, treba k zaslanému dokumentu priložiť splnomocnenie vlastníka elektronickej schránky na podanie eFormuláru, respektíve doručenie PD A1.