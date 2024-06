Živnostníkov čakajú v lete zmeny v odvodových povinnostiach

Bratislava 28. júna (TASR) - Živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny v odvodových povinnostiach. Sociálna poisťovňa (SP) im do 22. júla pošle oznámenia so vznikom, trvaním alebo zánikom povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti. Informácie podľa hovorcu SP Martina Kontúra dostanú písomne alebo do elektronickej schránky.



"Z oznámenia Sociálnej poisťovne sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o výške ich vymeriavacieho základu na platenie poistného, o výške poistného na sociálne poistenie vrátane informácie o dátume splatnosti a spôsobu úhrady poistného. Prvýkrát SZČO zaplatia poistné v novourčenej výške do 8. augusta 2024 za mesiac júl. Týka sa to živnostníkov a ostatných SZČO, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca 2024," uviedol Kontúr.



Dodal, že toto oznámenie sa netýka SZČO, ktoré podávali daňové priznanie za rok 2023 v predĺženej lehote. Informáciu o odvodových povinnostiach im SP doručí do 21. októbra, pričom prvý raz zaplatia poistné za mesiac október, a to do 8. novembra.



Povinné sociálne poistenie podľa Kontúra vzniká od 1. júla tým SZČO, ktoré za rok 2023 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7824 eur, nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Spresnil tiež, že ak SZČO nemajú oprávnenie na vykonávanie činnosti, tak povinné poistenie im vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Osobám, ktoré dosiahli rovný alebo nižší príjem ako 7824 eur, poistenie nevzniká.



Kontúr priblížil, že minimálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO je 652 eur a z toho vyplývajúce poistné vo výške 216,13 eura. Minimálna výška poistného pre živnostníkov, ktoré sú poberateľmi riadneho starobného dôchodku alebo toho predčasného, je 177,01 eura. Maximálny mesačný základ pre SZČO je 9128 eur a z toho poistné vo výške 3025,93 eura. Pre SZČO, ktoré poberajú predčasný alebo riadny starobný dôchodok sa maximálne mesačné poistné pohybuje na 2478,25 eura.



"V roku 2023 priemerne mesačne platilo poistné na starobné poistenie 201.384 živnostníkov a SZČO, pričom z tohto počtu platilo minimálnu sumu poistného 160.132 z nich, čo predstavuje 80 %. Maximálnu sumu poistného platilo 290 živnostníkov a SZČO," uzavrel Kontúr.