S&P zlepšila výhľad ratingu Brazílie na pozitívny

Brazília 15. júna (TASR) - Agentúra Standard & Poor's (S&P) v stredu (14. 6.) zlepšila výhľad ratingu Brazílie na pozitívny zo stabilného a potvrdila juhoamerickej krajine úverovú známku na úrovni BB-. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Ako dôvod pre svoje rozhodnutie S&P uviedla, že sa objavili známky väčšej istoty v oblasti stabilnej fiškálnej a menovej politiky Brazílie, ktoré môžu zlepšiť jej vyhliadky a podporiť hospodársky rast.



Agentúra ďalej uviedla, že napriek stále vysokým fiškálnym deficitom by pokračujúci rast ekonomiky v kombinácii s navrhovaným fiškálnym rámcom mohol viesť k menšiemu zvýšeniu vládneho dlhu, než sa pôvodne očakávalo.



Ďalšia z renomovaných agentúr, Fitch, zatiaľ ponechala Brazílii úverový rating na úrovni BB- so stabilným výhľadom. A Moody's jej ostatný raz pridelila známku Ba2 so stabilným výhľadom.