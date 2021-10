S&P zlepšila výhľad Talianska zo stabilného na pozitívny

Rím 24. októbra (TASR) - Ratingová agentúra S&P Global v piatok (22. 10.) zvýšila výhľad Talianska na pozitívny zo stabilného. Odôvodnila to odhodlaním vlády uskutočniť prorastové reformy, ktoré posilnia ekonomiku. Zároveň S&P potvrdila krajine rating na úrovni BBB/A-2.



Talianska vláda v apríli predložila Európskej únii (EÚ) plán investícií do infraštruktúry a reforiem s cieľom zvýšiť rastový potenciál Talianska a získať viac ako 200 miliárd eur z európskeho fondu obnovy v priebehu nasledujúcich šiestich rokov.



Podľa S&P veľká väčšina, ktorú má Draghiho vláda v oboch komorách parlamentu, by mala zabezpečiť, že uskutoční ciele zahrnuté v jej ambicióznom reformnom programe.



Agentúra dodala, že zotavovanie Talianska podporili aj kroky, ktoré prijala Európska centrálna banka na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 na zabezpečenie jednotnej menovej politiky v rámci eurozóny.



Vďaka zotavovaniu tretieho najväčšieho hospodárstva euroregiónu za podpory investícií v rokoch 2021 a 2022 by sa mal hrubý domáci produkt (HDP) dostať nad úroveň roka 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou, o rok skôr, ako S&P predtým odhadovala, uviedla ratingová agentúra.



Vláda, ktorá nastúpila do funkcie pred ôsmimi mesiacmi, predpovedá, že talianska ekonomika tento rok vzrastie o 6 %, po rekordnom poklese o 8,9 % v roku 2020 v dôsledku blokád na zastavenie pandémie.