S&P zlepšila výhľad úverového ratingu Spojeného kráľovstva na stabilný

Londýn 24. apríla (TASR) - Ratingová agentúra S&P Global v piatok (21. 4.) neskoro večer revidovala smerom nahor výhľad úverového rating Británie na stabilný z negatívneho. Ten krajine pridelila po septembrovom návrhu rozpočtu vtedajšej premiérky Liz Trussovej. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Rozhodnutie vlády upustiť od väčšiny nefinancovaných rozpočtových opatrení navrhnutých v septembri 2022 posilnilo fiškálny výhľad Spojeného kráľovstva," uviedla S&P.



"Okrem toho vládna schéma energetickej podpory stála podstatne menej, ako sa očakávalo, z dôvodu poklesu cien energií, najmä zemného plynu," poznamenala S&P. Agentúra zároveň ponechala Spojenému kráľovstvu ratingovú známku AA.



Po nástupe premiéra Rishiho Sunaka britská vláda zvrátila väčšinu Trussovej opatrení. Tie minulý rok vyvolali paniku na dlhopisových trhoch a prinútili centrálnu banku (Bank of England, BoE) zakročiť a pristúpiť k núdzovým nákupom dlhopisov za miliardy libier.



Nižšie ceny energií zlepšili ekonomický výhľad Británie. Aj Medzinárodný menový fond (MMF) minulý týždeň revidoval svoju prognózu pre Spojené kráľovstvo, no stále mu predpovedá v roku 2023 pokles o 0,3 %, keďže vysoká inflácia okresáva výdavky spotrebiteľov.



S&P očakáva, že britská ekonomika tento rok klesne o 0,5 % a potom v rokoch 2024 až 2026 porastie v priemere o 1,6 % ročne. "Riziká ekonomického poklesu v krátkodobom horizonte sa zmiernili. Predpovedáme však, že strednodobý rast bude pod historickými priemermi," uvádza sa v správe, ktorá konštatuje tiež, že "ekonomická situácia zostáva nestabilná".



S&P zároveň privítala februárovú dohodu medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) o obchode v britskej provincii Severné Írsko, ktorá od brexitu naďalej podlieha pravidlám EÚ pre otvorenú hranicu so susednou Írskou republikou.



"Aj keď priamy krátkodobý ekonomický efekt pravdepodobne nebude významný, dohoda by mohla pomôcť zlepšiť vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ," uviedla S&P, podľa ktorej by to mohlo podporiť strednodobé vyhliadky rastu Británie napriek existujúcim štrukturálnym obmedzeniam.



Ďalšia z agentúr Moody's zatiaľ ponechala Británii rating na úrovni Aa3 s negatívnym výhľadom a Fitch na úrovni AA s negatívnym výhľadom.