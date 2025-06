Zmena výšky životného minima ovplyvní aj exekučné zrážky z dôchodku

Bratislava 27. júna (TASR) - Zmena výšky životného minima od 1. júla tohto roka ovplyvní aj exekučné zrážky z dôchodku, priznanie predčasného starobného dôchodku a neskôr od januára 2026 tiež sumu minimálneho dôchodku. Výška životného minima sa zvýši zo súčasných 273,99 eura na 284,13 eura mesačne. V piatok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



„V súvislosti so zvýšením sumy životného minima sa od 1. júla 2025 zvyšuje minimum, ktoré musí poberateľovi dôchodku po vykonaní exekučných zrážok zostať. O týchto zmenách Sociálna poisťovňa aj tento rok bude informovať každého dotknutého poberateľa dôchodku písomnou informáciou. Poberatelia dôchodkov ju dostanú v priebehu júla 2025 a okrem iného bude obsahovať aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku,“ uviedol Kontúr.



Ďalej spresnil, že ak pôjde o neprednostnú požiadavku, tak základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 397,78 eura mesačne. Tým, ktorí poberajú dôchodok a poskytujú výživné iným osobám, musí zostať polovica z tejto sumy, a to 198,89 eura na mesiac. Pri prednostnej pohľadávke, okrem výživného na maloleté dieťa, sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku mesačná suma 284,13 eura, čo je 100 % z hodnoty životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať polovica z tejto sumy, teda 142,06 eura mesačne.



„Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 119,32 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 99,44 eura mesačne,“ upresnila SP. Doplnila, že k 31. máju evidovala 19.240 poberateľov dôchodkov s exekučnou zrážkou.



Zvýšenie sumy životného minima sa dotkne aj predčasného starobného dôchodku. Nárok naň vznikne po 30. júni len vtedy, ak jeho suma presiahne 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. júla bude tak minimálna suma predčasného starobného dôchodku na úrovni 454,70 eura mesačne. Zároveň od januára 2026 to ovplyvní aj výšku garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku sa za 30-ročné obdobie dôchodkového poistenia zvýši z 397,30 eura na 412 eur mesačne.