S&P znížila rating Izraela na A s negatívnym výhľadom

Tel Aviv 2. októbra (TASR) - Agentúra S&P Global znížila dlhodobý úverový rating Izraela na A z A+. A ponechala výhľad ratingu negatívny. Dôvodom sú riziká pre ekonomiku krajiny a verejné financie v dôsledku eskalácie konfliktu s hnutím Hizballáh, ktoré podporuje Irán. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ratingová agentúra zdôraznila obavy z potenciálnych bezpečnostných hrozieb vrátane odvetných raketových útokov proti Izraelu, ktoré by mohli zhoršiť ekonomické dôsledky konfliktu.



Aj agentúra Moody’s koncom minulého týždňa znížila úverový rating krajiny o dva stupne na Baa1. A varovala pred jeho poklesom do neinvestičného pásma, ak sa súčasný konflikt s Hizballáhom zmení na rozsiahly regionálny konflikt.



"Teraz sa domnievame, že vojenská aktivita v Pásme Gazy a rozšírenie bojov cez severnú hranicu Izraela vrátane pozemného vpádu do Libanonu by mohli pretrvávať do roku 2025 s rizikom odvetných opatrení proti Izraelu," uviedla S&P.



Fitch, tretia zo skupiny najznámejších agentúr, minulý mesiac znížila úverový rating Izraela na A z A+, pričom mu potvrdila negatívny výhľad.