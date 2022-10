S&P znížila úverový rating Turecka na B z B+

Ankara 3. októbra (TASR) - Agentúra S&P Global koncom minulého týždňa po zatvorení burzy v USA znížila úverový rating Turecka na B z B+ so stabilným výhľadom. Poukázala pritom na obavy z extrémne uvoľnenej menovej politiky krajiny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Zhoršenie ratingu prichádza zhruba rok po tom, ako Turecko začalo znižovať úrokové sadzby o kumulatívnych 700 bázických bodov, a to aj napriek nadmernej inflácii, ktorá sa neustále zrýchľuje a v septembri sa vyšplhala na 83,45 %.



Turecko uprednostňuje rast pred finančnou a menovou stabilitou pred voľbami v roku 2023, uviedla agentúra Bloomberg. V krajine sa majú uskutočniť parlamentné a prezidentské voľby najneskôr v júni 2023.



"Podľa nášho názoru vysoko akomodatívne fiškálne a monetárne nastavenia riskuje ďalšie podkopanie dôvery v líru ako uchovávateľa hodnoty na pozadí sprísňujúcich sa globálnych podmienok," uviedla S&P vo vyhlásení.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdoan presadzuje neortodoxnú politiku znižovania úrokových sadzieb napriek prudko rastúcej inflácii. Líra už stratila viac ako 50 % zo svojej hodnoty voči doláru za uplynulý rok. Týždenná repo sadzba tureckej centrálnej banky je v súčasnosti 12 %, pripomenula agentúra Bloomberg.



Ďalšie znehodnotenie líry by malo negatívny vplyv na finančnú stabilitu Turecka, dodala.



Dve ďalšie veľké ratingové agentúry Fitch a Moody's už znížili rating Turecka na B a B3 v júli a v auguste. Moody's tiež zmenila jeho výhľad na negatívny, čo naznačuje možné ďalšie zhoršenie ratingu v budúcnosti. V prípade Fitch už malo Turecko negatívny výhľad.