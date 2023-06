SP: Zvýšenie sumy životného minima ovplyvní exekučné zrážky z dôchodku

Bratislava 27. júna (TASR) - V súvislosti so zvýšením životného minima od 1. júla z 234,42 eura na 268,88 eura mesačne sa zároveň zvyšuje minimum, ktoré musí zostať dôchodcovi po vykonaní exekučných zrážok. Zmena ovplyvní aj rozhodnutia pri posudzovaní nárokov poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. V utorok na to upozornila Sociálna poisťovňa (SP).



"Vzhľadom na to, že od 1. júla 2023 sa dôchodkové dávky zvyšujú ešte aj na základe mimoriadnej valorizácie o 10,6 %, prepočet exekučných zrážok sa vykoná po tomto zvýšení," spresnil hovorca SP Martin Kontúr. O zmenách bude Sociálna poisťovňa informovať každého dotknutého poberateľa dôchodku písomnou informáciou. Poberatelia dôchodkov ju dostanú počas augusta a okrem iného bude obsahovať aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku.



Sumy, ktoré sa nesmú dôchodcom zraziť, sa môžu líšiť. Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, to znamená 376,43 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 188,21 eura mesačne.



Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 268,88 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 134,44 eura mesačne.



Pri zrážke na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa je základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, 112,92 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 94,10 eura mesačne. K 31. máju evidovala SP 21.606 poberateľov dôchodkov s exekučnou zrážkou.



Zmena sumy životného minima ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne po 30. júni iba vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Nárok na predčasný starobný dôchodok od 1. júla 2023 tak vznikne od sumy 430,30 eura mesačne.