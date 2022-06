SP: Zvýšenie životného minima od 1. júla ovplyvní aj exekučné zrážky

Bratislava 15. júna (TASR) – Zvýšenie životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky z dôchodku, ako aj nárok na predčasný starobný dôchodok. Upozornil na to Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne (SP).



Pripomenul, že od 1. júla 2022 sa mení suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 218,06 eura mesačne na 234,42 eura mesačne. Táto zmena pozitívne ovplyvní život dôchodcov, ktorí majú pre dlhy z minulosti exekútorom nariadené exekučné zrážky. Z dôchodku im v peňaženke po novom zostane viac, čo pocítia v augustovom výplatnom termíne dôchodku.



Tí, ktorí plánujú odísť do predčasného starobného dôchodku, zasa podľa neho musia rátať s tým, že sa im zvýši hranica potrebnej sumy nároku na tento dôchodok. Zmena životného minima tak ovplyvní aj niektoré rozhodovacie činnosti Sociálnej poisťovne.



Spresnil, že SP bude od júla 2022 väčšine dôchodcom, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, zasielať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať, a to v závislosti od toho, či pôjde o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku.



Zvýšenie životného minima od 1. júla môže mať podľa hovorcu za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku.



Doplnil, že zvýšenie životného minima ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Jednou z viacerých podmienok vzniku nároku na tento druh dôchodkovej dávky je to, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, musí presiahnuť 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade, že si poistenec sporil v 2. pilieri, tak vyšší ako 1,2-násobok životného minima musí byť súčet predčasného starobného dôchodku z 1. piliera a predčasného starobného dôchodku z 2. piliera.



Od 1. júla 2022 tak podľa hovorcu SP bude platiť, že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od sumy 281,40 eura mesačne (do 30. júna 2022 je to 261,70 eura). Ak bude vypočítaná výška predčasného starobného dôchodku nižšia ako táto hranica, nárok na tento druh dôchodku poistencovi nevznikne.