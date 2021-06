S&P zvýšila predpoveď rastu poľského HDP na roky 2021 a 2022

Varšava 28. júna (TASR) - Agentúra Standard & Poor's (S&P) zlepšila predpoveď rastu poľskej ekonomiky v rokoch 2021 a 2022. Najnovšie tak očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) susednej krajiny zvýši v tomto roku o 4,5 % a v budúcom roku o 5,4 %.



V predchádzajúcej prognóze predpovedala S&P Poľsku v tomto roku rast HDP o 3,4 % a v roku 2022 o 4,4 %.



S&P v pondelok vo svojom vyhlásení uviedla, že vzhľadom na prostriedky z fondu obnovy Európskej únie (EÚ) a po lepšom ako očakávanom výkone poľskej ekonomiky v 1. štvrťroku 2021, zlepšila svoju prognózu hospodárskeho rastu Poľska.



Podľa agentúry spotreba v krajine preukázala odolnosť voči blokádam na zastavenie pandémie nového koronavírusu a v nasledujúcich štvrťrokoch by sa mala zrýchliť vďaka zlepšovaniu pandemickej situácie.



Predpokladá zároveň, že prostriedky z fondov EÚ začnú podporovať rast poľskej ekonomiky už v druhej polovici tohto roka, ale výraznejšie sa to prejaví až v roku 2022.



S&P považuje za hlavné riziko pre revidovanú predpoveď prípadné oneskorenie realizácie národného plánu obnovy.



Agentúra predpokladá, že prostriedky EÚ na podporu zotavenia ekonomík bloku z pandémie zvýšia HDP Poľska v sledovanom období o 6 % percent v porovnaní s jeho úrovňou v roku 2020.



Okrem toho S&P odhaduje, že inflácia v Poľsku zostane z dlhodobého hľadiska na vysokej úrovni, a to vzhľadom na napätý trh práce, tlaky na mzdy a „štedrý prístup k fiškálnej politike, ktorý zostane minimálne do volieb v roku 2023“, ako aj ďalšie stimuly z fondu EÚ novej generácie (Next Generation).



S&P predpovedá Poľsku v roku 2021 infláciu v priemere 3,8 %, v roku 2022 jej spomalenie na 2,7 % a v roku 2023 na 2,4 %.



Agentúra odhaduje, že poľská centrálna banka zvýši úrokové sadzby skôr ako sa očakávalo, pravdepodobne v polovici roku 2022, a v roku 2023 sa vráti k referenčnej sadzbe na úrovni 1,5 %.



Spomedzi troch hlavných ratingových agentúr udelila Moody's Poľsku najvyššie hodnotenia, a to A2, zatiaľ čo Fitch a S&P mu pridelila známku A-. Výhľad všetkých troch ratingov je stabilný.