S&P zvýšila rating Grécka do investičného pásma

Atény 21. októbra (TASR) - S&P Global ako prvá z troch najväčších ratingových agentúr zvýšila hodnotenie úverovej bonity Grécka do investičného pásma. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



S&P v piatok (20. 10.) oznámila zlepšenie ratingu dlhodobých záväzkov Grécka v domácej aj cudzej mene na BBB-. Rating krátkodobých záväzkov stúpol na A-3. Vyhliadky ratingov sú stabilné. Ako dôvod uviedla zlepšenie fiškálnej pozície krajiny.



Ďalšie dve agentúry z takzvanej "veľkej trojky" Fitch a Moody's hodnotia úverovú bonitu Grécka známkou, ktorá sa nachádza jeden stupeň pod investičným pásmom. V septembri posunula do investičného pásma rating Grécka do BBB (nízky) aj spoločnosť DBRS Morningstar.



Grécka vláda privítala zvýšenie ratingu a ohlásila ďalšie reformy. "Sme rozhodnutí pokračovať v našej reformnej agende," uviedol v piatok večer premiér Kyriakos Mitsotakis. "Sme hrdí," dodal. Zlepšenie úverovej známky podľa neho pritiahne investície, vytvorí nové pracovné miesta a podporí rast.



V dôsledku dlhovej krízy padli ratingy Grécka v roku 2010 hlboko do neinvestičného pásma. To spôsobilo, že vláda si už nedokázala zabezpečiť financovanie na finančných trhoch a Grécko museli zachraňovať krajiny eurozóny, Medzinárodný menový fond (MMF) a Európska centrálna banka (ECB). Celková hodnota medzinárodnej finančnej pomoci dosiahla okolo 260 miliárd eur. Vďaka rozsiahlym úsporám, reformám a privatizácii sa krajina v roku 2018 dostala z krízy.



Agentúra S&P očakáva, že "ďalšie štrukturálne ekonomické a fiškálne reformy spoločne s vysokými príspevkami z fondov EÚ podporia robustný rast ekonomiky v období 2023 až 2026".



Grécko počíta v roku 2024 s nárastom hrubého domáceho produktu (HDP) o 3 % po expanzii o 2,3 % v tomto roku. Primárny rozpočtový prebytok by mal v budúcom roku dosiahnuť 2,1 % HDP vďaka zvýšeniu investícií a vysokým príjmom z cestového ruchu.



Výnosy 10-ročných gréckych vládnych dlhopisov dosiahli v piatok 4,38 %, čo bolo približne o 58 bázických bodov nižšie v porovnaní s ekvivalentnými talianskymi dlhopismi.