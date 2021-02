Wellington 22. februára (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) zvýšila úverový rating Nového Zélandu na AA+ z AA. Dôvodom je rýchlejšie zotavovanie jeho hospodárstva vďaka väčším úspechoch v boji s pandémiou nového koronavírusu, ktorý táto krajina zvláda lepšie ako iné štáty.



S&P zároveň zmenila Novému Zélandu výhľad ratingu na stabilný z pozitívneho.



Agentúra v odôvodnení svojho rozhodnutie poznamenala, že Nový Zéland sa zotavil z pandémie oveľa rýchlejšie ako väčšina vyspelých ekonomík. A domnieva sa tiež, že by mal lepšie zvládnuť aj potenciálne škody, ktoré by jeho ekonomike mohli spôsobiť šoky vyvolané pandémiou, ako je napríklad možné oslabenie trhu s nehnuteľnosťami.



Agentúra uviedla tiež, že aj napriek pretrvávajúcim rizikám, napríklad opätovného prepuknutia ochorenia COVID-19, očakáva, že sa fiškálne ukazovatele Nového Zélandu v nasledujúcich rokoch zotavia.



Ďalšia z trojice renomovaných ratingových agentúr - Moody's zatiaľ hodnotí úverovú bonitu Nového Zélandu známkou Aaa so stabilným výhľadom. A Fitch mu naposledy udelila známku AA s pozitívnym výhľadom.