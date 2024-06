SP:Agrári môžu od pondelka podávať vyhlásenie na odvodovú úľavu za júl

Bratislava 29. júna (TASR) - Zamestnávatelia, ktorí pracujú v poľnohospodárskej oblasti, si môžu od pondelka 1. júla podať vyhlásenie na poskytnutie odvodovej úľavy za júl 2024. Vyhlásenie musí podať zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne (SP) elektronicky najneskôr do 20. júla. Upozornil na to hovorca SP Martin Kontúr.



Predĺženie obdobia poskytovania štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre vybranú skupinu zamestnávateľov aj za druhý polrok 2024 súvisí s nedávnou novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá je účinná od 1. júla.



Žiadatelia musia k vyhláseniu predložiť aj výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v lehote splatnosti poistného. SP po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci oznámi zamestnávateľovi schválenie alebo neschválenie odvodovej úľavy najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zamestnávateľ podal vyhlásenie, avizoval hovorca.



Požiadať o odvodovú úľavu môžu poľnohospodári každý mesiac do konca tohto roka vždy najneskôr do 20. dňa v príslušnom mesiaci. Výnimku tvorí december, keď zamestnávatelia musia podať vyhlásenie už do 10. decembra.