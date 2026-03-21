SPAK-EKO zastavil uzatváranie dohôd so samosprávami kvôli legislatíve
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Iniciatíva tabakových spoločností SPAK-EKO podporí v tomto roku v rámci boja s voľne pohodeným cigaretovým odpadom 95 miest a obcí. V marci však museli zastaviť uzatváranie ďalších dohôd so samosprávami pre neistotu v legislatívnom prostredí. Slovensko totiž stále mešká s uzákonením systému boja s odpadmi z tabakových výrobkov, hoci tak malo spraviť na konci roka 2024. TASR o tom informovala iniciatíva. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR reagovalo, že úpravu legislatívy pripraví aj na základe odborných debát so všetkými relevantnými hráčmi vrátane obchodníkov.
Skúsenosti z iných európskych krajín ukazujú, že štáty pristupujú k financovaniu čistenia filtrov z verejných priestranstiev rôznymi spôsobmi. Niektoré fungujú cez celoštátne fondy, iné cez priame platby obciam alebo cez samostatné špecializované schémy, opisuje SPAK-EKO. Tvrdí, že slovenský model stojí na oddelenom systéme založenom na osobitných zmluvách s tabakovým priemyslom a na financovaní čistenia a kampaní cez špecializované organizácie. Slovensko sa tak podľa iniciatívy približuje modelom, ktoré zohľadňujú špecifiká znečistenia z tabakových výrobkov a cielene prepájajú čistenie s osvetou.
„Európska prax ukazuje, že neexistuje len jeden univerzálny model. Dôležité je, aby systém zodpovedal reálnym potrebám krajiny a prinášal výsledky v teréne. Na Slovensku takýto model máme a bolo by správne ďalej ho rozvíjať, nie oslabovať legislatívnou neistotou,“ povedal výkonný riaditeľ SPAK-EKO Miroslav Jurkovič.
MŽP odmieta nátlak rôznych lobistov a postupuje v súlade s platnou legislatívou, či už národnou alebo európskou. Slovensko podľa rezortu transponovalo smernicu o znižovaní vplyvu jednorazových plastov na životné prostredie v roku 2021, čím sa zaviedla rozšírená zodpovednosť výrobcov aj pre tabakové výrobky. „V súčasnosti je ešte potrebné vykonať úpravu legislatívy vo vzťahu k nakladaniu s voľne pohodeným odpadom z vybraných jednorazových plastov vrátane filtrov z tabakových výrobkov,“ dodal.
Iniciatíva zároveň poukázala aj na údaje za rok 2025. Množstvo aj hmotnosť filtrov obsahujúcich plasty, ktoré sú uvádzané na trh, medziročne kleslo. Kým v roku 2024 uviedli na trh vyše sedem miliónov kusov filtrov s celkovou hmotnosťou 1480 ton, v roku 2025 to bolo vyše 6,65 milióna kusov s hmotnosťou 1258 ton. Podľa dostupných údajov má klesajúcu tendenciu aj samotná hmotnosť filtrov, ktorá medzi rokmi 2023 a 2025 klesla približne o 17,4 percenta. „Hoci počet uvedených filtrov klesol, my naopak zvyšujeme pokrytie Slovenska s cieľom eliminovať v čo najväčšej miere výskyt voľne pohodených filtrov,“ povedal Jurkovič.
