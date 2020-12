Madrid 24. decembra (TASR) - Španieli hľadajú tento rok zmysluplnejšie darčeky na Vianoce. A nielen preto, že im obmedzenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu skomplikovali nákupy.



Obmedzenia pohybu a tiež financií inšpirovali mnohých Španielov, aby sa zamysleli nad tým, čo má pre nich najväčšiu cenu. Tohoročné vianočné darčeky sa tak môžu v niektorých domácnostiach veľmi líšiť od vlaňajších. A nielen Španieli, ale aj mnohí Európania hľadajú po mesiacoch hospodárskych a sociálnych problémov zmysluplnejšie darčeky.



Victor Ruiz a jeho sestra Ana sa napríklad rozhodli pripraviť svojej matke Charo špeciálny vianočný darček - príležitosť napísať vlastný životopis. A zahrnúť doň staré, cenné fotografie, obrázky a príbehy ich rodiny. Aj pre nich to bude pamiatka na to, ako vyrastali. Victor dúfa, že darček bude mať pre mamu „sentimentálnu hodnotu“. „Obzvlášť teraz v tejto dobe pandémie sme mali čas na to, aby sme si pripomenuli staré príbehy, otvorili rodinný album a pozreli si obrázky našich starých rodičov, ktorí už nie sú medzi nami. Aj vďaka tomu si uvedomíte, aké dôležité je zaspomínať si na týchto ľudí.“



V priebehu najbližších týždňov sa Susana zo spoločnosti Memoralia stane súkromnou autorkou životopisu ich mamy Chary. Memoralia verí, že prinesie revolúciu do spôsobu, ako „premýšľame o našom dedičstve“. Chara si pripomenie svoj životný príbeh v knihe a jej spomienky zostanú živé aj pre jej deti a vnúčatá.



„Kniha spomienok od Memoralia je rodinný darček, ktorý sa týka celej rodiny. Je to darček od detí rodičom, ale budú si ho užívať aj vnúčatá a ďalšie generácie,“ uviedol Jorge Escohotado, zakladateľ spoločnosti Memoralia.