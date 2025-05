Španieli možno zvýšia DPH na krátkodobé prenájmy na dvojnásobok sadzby

Madrid 25. mája (TASR) - Španielsko zvažuje zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) v prípade krátkodobého prenájmu ubytovania na dvojnásobok hotelovej sadzby. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vláda v Madride sa snaží udržať cestovný ruch, ktorý je motorom jej ekonomiky, a zároveň riešiť problémy s vysokými nákladmi na bývanie, keďže majitelia nehnuteľností uprednostňujú lukratívnejšie krátkodobé turistické prenájmy.



Španielska vláda potrebuje súhlas parlamentu so zvýšením DPH na 21 % v prípade krátkodobých turistických prenájmov, čo by bol dvojnásobok v porovnaní s DPH za hotelové izby, v snahe riešiť bytovú krízu.



Maximálna sadzba dane by sa vzťahovala na všetky prenájmy v dĺžke do 30 dní a ovplyvnila by približne tretinu turistov, ktorí uprednostnili krátkodobý prenájom pred hotelovou izbou. Minulý rok navštívilo Španielsko 94 miliónov turistov. V súčasnosti sa v pevninskom Španielsku neplatí DPH na krátkodobé prenájmy, zatiaľ čo návštevníci hotelov platia za izby 10-percentnú daň.



Opatrenie je súčasťou širšieho návrhu zákona, ktorý menšinová vláda pod vedením socialistov môže mať problém presadiť v hlboko polarizovanom parlamente.



„Byty sú na bývanie. Opatrenia sa snažia zaručiť právo na prenájom bývania pre rodiny,“ povedala ministerka bývania a mestskej agendy Isabel Rodríguezová v piatok (23. 5.) pri predstavení zákona.



Španielsko hľadá rovnováhu medzi podporou turizmu a bývania. Polovica bytového fondu na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch je buď turistické ubytovanie, alebo domy vo vlastníctve nerezidentov, ukázala správa španielskej centrálnej banky.



Apartur, združenie vlastníkov turistických apartmánov v Barcelone ale tvrdí, že pri krátkodobých prenájmoch by sa mala platiť rovnaká DPH ako v hoteloch, navrhovanú 21-percentnú sadzbu DPH považuje za diskriminačnú.



Návrh zahŕňa aj kontroverzné opatrenie, ktoré bolo prvýkrát oznámené v januári, na zdanenie občanov z krajín mimo Európskej únie až do výšky 100 % pri nákupe nehnuteľnosti, pokiaľ to nebude ich primárny domov. Ako aj zvýšenie daní, ktoré platia majitelia prázdnych nehnuteľností vrátane tzv. druhých domov.



„Jediným cieľom je skoncovať s týmito aktivitami a ponechať (turizmus) v rukách hotelierov,“ povedal Javier Penate, právny poradca združenia vlastníkov dovolenkových domov na Kanárskych ostrovoch, kde krátkodobé prenájmy už platia DPH vo výške 7 %, rovnako ako hotely.



Miestne a regionálne úrady v Španielsku už obmedzujú aj nové licencie pre turistické prenájmy v Malage a Madride, pričom Barcelone by ich chceli úplne zakázať do roku 2028.