Španieli testujú pestovanie chmeľu vo vnútri namiesto na poli

Madrid 23. marca (TASR) - Klimatické zmeny zasiahli mnohé odvetvia poľnohospodárstva, vrátane pestovania chmeľu. Španielsky startup Ekonoke preto testuje alternatívny spôsob pestovania tejto klimaticky citlivej plodiny s cieľom ochrániť typickú horkú chuť piva. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Startup skúša pestovať chmeľ vo vnútri (indoor) v rámci unikátneho projektu. Stúpajúce teploty a zvýšené suchá totiž spôsobili, že úroda chmeľu v Európe je čoraz nepredvídateľnejšia, klesajú výnosy aj kvalita alfa kyselín, ktoré sú kľúčové pre chuť a charakter rôznych pív.



V minulom roku klesla produkcia chmeľu v Európe o 40 %, uviedol Giacomo Guala, poradca pre pestovanie chmeľu v organizácii Copa-Cogeca, ktorá zoskupuje hlavné poľnohospodárske zväzy Európskej únie.



"Neprší, keď by malo, alebo je príliš veľa dažďa, keď by nemalo, takže predvídateľnosť už neexistuje," povedal pre AFP.



Pivovarníci už pociťujú tú nepredvídateľnosť. Stabilný prísun chmeľu je pre nich kľúčový, ako aj zachovanie jeho vlastností, keďže neexistuje žiadna alternatíva, ako dodať pivu typickú horkú chuť.



Pivovar Hijos de Rivera, výrobca piva Estrella Galicia, ktorý sa doteraz spoliehal na chmeľ pestovaný na poli, rýchlo rozpoznal potenciál indoor chmeľu spoločnosti Ekonoke. Upútal aj pozornosť najväčšieho svetového výrobcu piva skupiny AB InBev.



"To, o čo sa pivovarníci najviac zaujímajú, je garantovaná dodávka množstva a kvality," povedala generálna riaditeľka Ekonoke Inés Sagrariová.



V roku 2019 začala spoločnosť testovať pestovanie chmeľu vo svojom madridskom laboratóriu. Skrátili pritom nielen čas pestovania, ale použili aj 15-krát menej vody ako vonku. Prvé pokusy boli úspešné, a tak sa pestovanie chmeľu presunulo na pilotnú farmu s rozlohou 1200 metrov štvorcových (m2) v Chantade. V polovici februára zozbierali prvú úrodu.



"V tomto sklade kontrolujeme všetky parametre prostredia, živiny a svetelné faktory, aby sme rastline poskytli to, čo potrebuje a vtedy, keď to potrebuje," povedala Sagrariová.



Prevádzková riaditeľka Ana Saezová pripomína, že kým na poli sa môže úroda zbierať iba raz ročne, vnútorné podmienky je možné kontrolovať. Podarilo sa tak skrátiť cyklus plodenia. Viaceré pokusy ukázali, že chmeľ pestovaný vo vnútri obsahuje viac alfa kyselín na kilogram ako chmeľ na poli.



Do leta bude mať spoločnosť v prevádzke tri pestovateľské miestnosti s viac ako 1000 rastlinami, ktoré postupne dozrievajú.



"Akonáhle sa pri tomto pilotnom projekte naučíme všetko, čo sa potrebujeme naučiť, postavíme plnohodnotné priemyselné zariadenie s rozlohou 12.000 m2," dodala Sagrariová.



Pre Hijos de Rivera je to projekt "strategického" významu. Aj Mirek Trnka, bioklimatológ z Českej akadémie vied pripustil, že hydropónia je jedným z riešení. Upozornil ale, že rozšíriť takúto produkciu natoľko, aby dokázala uspokojiť dopyt na trhu, bude náročné.



V Ekonoke vidia svoju úlohu vo využívaní vedy a technológie na ochranu biodiverzity chmeľu a v konečnom dôsledku vo vývoji nových hybridov, "aby poskytli viac kvantity a kvality s použitím menšieho množstva zdrojov".