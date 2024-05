Španielska banka BBVA sa pokúša o nepriateľské prevzatie Sabadellu

Madrid 9. mája (TASR) - Druhá najväčšia španielska banka Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) sa snaží o nepriateľské prevzatie svojho menšieho rivala Sabadell, tri dni po odmietnutí ponuky, ktorá by viedla k vytvoreniu nového európskeho bankového giganta. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Druhá najväčšia španielska banka predložila novú ponuku na všetky akcie Sabadell, ktorá má podobné podmienky ako jej predchádzajúca ponuka zamietnutá predstavenstvom Sabadellu: výmena jednej novej akcie BBVA za každých 4,83 akcií Sabadell. BBVA to uviedla v hlásení španielskemu úradu pre reguláciu akciového trhu CNMV.



Táto ponuka oceňuje Sabadell, štvrtú najväčšiu španielsku bankovú skupinu z hľadiska kapitalizácie, na takmer 11,5 miliardy eur.



Banka Sabadell v pondelok (6. 5.) uviedla, že jej predstavenstvo "opatrne zvážilo návrh" BBVA, ale dospelo k záveru, že "nie je v najlepšom záujme" banky a jej akcionárov. BBVA následne Sabadell v liste oznámila, že "nemá priestor" na zlepšenie svojej ponuky, ktorú považuje za veľkorysú.



Obe banky pôvodne oznámili plán na zlúčenie v novembri 2020 s cieľom lepšie zvládnuť hospodársku krízu, ktorú vyvolala pandémia ochorenia COVID-19. Ale len o 10 dní neskôr bol plán zrušený, pričom Sabadell uviedla, že ponuka BBVA neodráža skutočnú hodnotu jej podnikania.



Fúzia by vytvorila bankového giganta so spoločnou súvahou aktív vo výške viac ako 1 bilión eur, schopného konkurovať Santander, najväčšej španielskej banke, ako aj európskym gigantom ako HSBC a BNP Paribas.



BBVA, ktorá má pobočky aj v Mexiku, Argentíne a Turecku, je druhou najväčšou bankovou skupinou v Španielsku z hľadiska kapitalizácie a má 74,1 milióna klientov. Sabadell pôsobí v 14 krajinách a má takmer 20 miliónov zákazníkov.