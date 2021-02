Španielska banka BBVA uvažuje o zrušení približne 3000 miest

Madrid 24. februára (TASR) - Španielska banka BBVA uvažuje o zrušení približne 3000 pracovných miest na domácom trhu, čo zodpovedá zhruba 10 % jej zamestnancov, aby sa prispôsobila nárastu on-line bankovníctva. Uviedli to v stredu noviny Expansión s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou. BBVA odmietla správu komentovať.



Minulý mesiac riaditeľ banky Onur Genc povedal analytikom, že veriteľ skúma plány na zníženie nákladov pre geografické oblasti so slabým rastom „vrátane rýchleho reštrukturalizačného programu (v Španielsku)“ v prvej polovici 2021.



Španielske a európske banky hľadajú rôzne spôsoby znižovania nákladov, a to buď cez fúzie alebo samostatne, pretože čelia dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19 a veľmi nízkymi úrokovým sadzbám.



Čistý zisk banky BBVA v Španielsku klesol vo 4. štvrťroku 2020 medziročne o 48 %.



Hovorkyňa odborového zväzu Comision Obreras, najväčšieho zväzu zamestnancov BBVA, v stredu uviedla, že rokovania s bankou o možnom zrušení pracovných miest sa ešte nezačali.



BBVA má v Španielsku približne 29.300 zamestnancov z celkového počtu zhruba 123.000 pracovníkov na celom svete. Plánovaná redukcia pracovných miest sa zhoduje s opatreniami, ktoré prijali iní veritelia v Španielsku.



Hlavný konkurent BBVA na domácom trhu, banka Santander, minulý rok oznámila, že prepustí takmer 3600 ľudí a zruší približne 30 % pobočiek v krajine.