Španielska banka Santander plánuje zrušiť na domácom trhu 4000 miest

Madrid 13. novembra (TASR) - Španielska banka Santander plánuje zatvoriť na domácom trhu do 1000 pobočiek a zrušiť približne 4000 pracovných miest. To predstavuje zhruba 14 % pracovnej sily. Uviedli to v piatok dva zdroje oboznámené s informáciami.



Podľa zdrojov má Santander okrem toho v pláne ďalších zhruba 1000 zamestnancov presunúť v rámci svojej domovskej siete pobočiek na iné pracovné pozície. Vedenie banky sa k informáciám nevyjadrilo.



Na európske banky tlačia rekordne nízke úrokové sadzby. V posledných mesiacoch tlak ešte zvýšila pandémia nového koronavírusu, ktorá ich prinútila pristúpiť k ďalšej redukcii nákladov.



Banka Santander koncom októbra oznámila, že do konca roka 2022 plánuje v rámci Európy znížiť náklady približne o 1 miliardu eur. Súčasťou znižovania nákladov bude rušenie pracovných miest v Španielsku, Portugalsku, Británii a Poľsku.



Je to ďalšie znižovanie nákladov k pôvodne oznámenej redukcii o 1 miliardu eur do konca tohto roka. Tú zverejnila v roku 2019. Ako banka uviedla koncom októbra pri prezentácii výsledkov za 3. kvartál, pôvodný cieľ znížiť náklady o 1 miliardu eur do konca roka 2020 by mala splniť.