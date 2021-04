Španielska banka Santander prekonala očakávania trhov

Madrid 28. apríla (TASR) - Španielska banka Santander zaznamenala v 1. štvrťroku výrazný rast zisku a prekonala očakávania trhov. Výsledky banky podporilo najmä prudké zníženie rezerv na krytie úverových strát.



Druhá najväčšia banka v eurozóne oznámila za prvé tri mesiace čistý zisk takmer 1,61 miliardy eur. V rovnakom období pred rokom predstavoval zisk 331 miliónov eur. Výsledok prekonal aj očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s rastom zisku na 1,38 miliardy eur.



Na druhej strane, zisk za 1. kvartál je nižší než zisk za rovnaké obdobie v predpandemickom roku 2019. Vtedy dosiahol 1,84 miliardy eur.



Zisk pred zdanením predstavoval 3,1 miliardy eur. Medziročne to znamená rast o 64 %.



Výsledky banky do veľkej miery ovplyvnil výrazný pokles rezerv na krytie prípadných úverových strát, pričom na krytie strát v dôsledku pandémie nového koronavírusu banka nevyčlenila žiadne rezervy. Celkové rezervy Santanderu na krytie prípadných strát z úverov vyčlenené v 1. kvartáli dosiahli 1,99 miliardy eur. Pred rokom banka vyčlenila celkovo 3,91 miliardy eur, z toho až polovicu na krytie prípadných strát z pandémie.



Celkové príjmy Santanderu za 1. kvartál dosiahli 11,39 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 3,5 %, v medzikvartálnom však rast o 4,3 %.