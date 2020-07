Španielska banka Santander zaznamenala rekordnú stratu

Madrid 29. júla (TASR) - Španielska banka Santander oznámila za 2. štvrťrok rekordnú stratu, keď pandémia nového koronavírusu ju prinútila odpísať takmer 13 miliárd eur z hodnoty niektorých akvizícií.



Banco Santander, druhá najväčšia banka v eurozóne z pohľadu trhovej hodnoty, v stredu oznámila, že za 2. štvrťrok zaznamenala čistú stratu 11,1 miliardy eur. Dôvodom boli odpisy za 12,6 miliardy eur, ku ktorým pristúpila po tom, ako nástup pandémie nového koronavírusu zredukoval hodnotu aktív niektorých akvizícií, najmä v Európe.



Banka doplatila najmä na to, že pandémia výrazne zasiahla jej kľúčové trhy vrátane domáceho. Situáciu skomplikovalo aj oslabenie mien niektorých rozvíjajúcich sa ekonomík.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla španielska banka upravený zisk 1,53 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 27 %.



Výsledky za 2. kvartál sa odrazili na celom 1. polroku, za ktorý banka zaznamenala stratu 10,8 miliardy eur. Za prvých šesť mesiacov minulého roka evidovala Banco Santander zisk 3,2 miliardy eur.



Po úprave o mimoriadne položky banka dosiahla za 1. polrok zisk 1,91 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 to znamená pokles o 53 %, za čím je najmä zvýšenie rezerv na krytie strát v dôsledku pandémie.



Tržby za 1. polrok predstavovali 22,3 miliardy eur. Oproti 1. polroku tak klesli o 9 %. Čisté úrokové príjmy klesli medziročne o 8 % a čisté príjmy z poplatkov zaznamenali pokles o 12 %.