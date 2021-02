Španielska banka Santander zaznamenala prvú ročnú stratu v histórii

Madrid 3. februára (TASR) - Španielska banka Santander zaznamenala v minulom roku prvú celoročnú stratu vo svojej histórii. Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, v dôsledku ktorej banka odpísala aktíva za takmer 13 miliárd eur.



Najväčšia španielska a druhá najväčšia banka v eurozóne zaznamenala vo 4. štvrťroku minulého roka zisk 277 miliónov eur. Medziročne to znamená prepad o 90 %, čo je dôsledok vysokých nákladov na reštrukturalizáciu. Banka tak výrazne zaostala za odhadmi analytikov. Tí počítali s kvartálnym ziskom na úrovni 411 miliónov eur.



Za celý rok zaznamenala banka stratu 8,77 miliardy eur, pod čo sa podpísal najmä vývoj v 2. kvartáli. Za toto obdobie banka v dôsledku pandémie odpísala aktíva v hodnote 12,6 miliardy eur. Odpisy sa týkali najmä európskych akvizícií. Strata bola o niečo vyššia, než očakávali analytici. Ich odhad predstavoval 8,64 miliardy eur.



Čisté úrokové príjmy vo 4. kvartáli však prekonali odhady trhov. Banka Santander dosiahla za dané obdobie čisté príjmy z úrokov na úrovni 8,02 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o 9,3 %, medzikvartálne je to však rast o 3,2 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles príjmov na 7,79 miliardy eur.