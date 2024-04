Španielska banka Santander zruší v Nemecku stovky pracovných miest

Berlín 15. apríla (TASR) - Španielska banka Santander oznámila, že vo svojej nemeckej centrále v meste Mönchengladbach zruší 500 pracovných miest. Ako jeden z dôvodov banka uviedla potrebu zjednodušenia svojho biznis modelu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na vyjadrenia hovorkyne banky.



Banka Santander chce znížiť počet pracovných pozícií v Nemecku z terajších 4300 na 3600, pričom celý proces je naplánovaný do konca roka 2026. Banka zároveň dodala, že sa chce vyhnúť nútenému prepúšťaniu a na požadovaný počet zamestnancov sa plánuje dostať kombináciou prirodzenej fluktuácie, dobrovoľného odchodu a predčasným odchodom do dôchodku.



Čo sa týka počtu pobočiek, tie Santander v Nemecku redukovať neplánuje. Aj naďalej by ich v krajine malo zostať približne 200. Banka znižovala počet pobočiek v Nemecku v roku 2017, keď zlúčila pôvodne samostatné divízie Santander Bank a Santander Consumer Bank. Vtedy zatvorila 100 pobočiek a zrušila 600 pracovných miest.