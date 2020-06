Španielska centrálna banka nevylučuje pokles HDP v 2. kvartáli

Madrid 8. júna (TASR) – Španielska ekonomika by mohla v 2. štvrťroku klesnúť medzikvartálne o viac než pätinu. Uviedla to v pondelok španielska centrálna banka. Za celý rok 2020 však počíta s poklesom o necelých 12 %, zatiaľ čo predchádzajúci odhad naznačoval pokles o viac ako 12 %.



Podľa v pondelok zverejnenej prognózy centrálnej banky by ekonomika Španielska mala v 2. štvrťroku klesnúť oproti predchádzajúcemu kvartálu o 16 % až 21,8 %. Španielsko patrí spolu s Talianskom a Francúzskom k európskym krajinám, ktoré pandémia nového koronavírusu zasiahla v najväčšej miere.



V 2. polroku počíta banka s postupným zotavovaním ekonomiky. Za celý rok predpokladá, že hrubý domáci produkt klesne v rozmedzí od 9 do 11,6 %. Najnovší odhad je tak omnoho optimistickejší než prognóza z apríla. Tá počítala s tohtoročným poklesom o 9,5 % až 12,4 %.



V 1. štvrťroku klesla španielska ekonomika medzikvartálne o 5,2 %. Už to znamenalo historický pokles, ktorý s určitosťou prekoná vývoj v 2. štvrťroku.



Centrálna banka zverejnila aj menej optimistický scenár vývoja, ktorý je však menej pravdepodobný. Mohlo by k nemu dôjsť v prípade opätovného nástupu choroby COVID-19, v dôsledku čoho by vláda musela prijať dodatočné prísne karanténne opatrenia. V takom prípade centrálna banka nevylučuje, že ekonomika klesne v tomto roku až o 15,1 %.