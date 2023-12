Španielska centrálna banka zhoršila odhad vývoja ekonomiky

Madrid 20. decembra (TASR) - Španielska centrálna banka zhoršila vyhliadky vývoja španielskej ekonomiky na budúci aj ďalší rok. Poukázala na slabšiu súkromnú spotrebu, aj keď miera inflácie by sa mala na budúci rok spomaliť viac, než banka pôvodne očakávala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Centrálna banka v najnovšej štvrťročnej správe odhaduje, že tento rok sa rast ekonomiky spomalí na 2,4 % z minuloročných 5,8 %. Odhad tohtoročného rastu hospodárstva postavila aj na prognóze medzikvartálneho vývoja ekonomiky v poslednom štvrťroku, za ktorý odhaduje rast na úrovni 0,3 %.



V budúcom roku počíta so spomalením rastu na 1,6 %. To znamená zhoršenie prognózy, keďže pôvodne banka očakávala v roku 2024 rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,8 %.



V roku 2025 by sa tempo rastu ekonomiky malo zrýchliť, aj v tomto prípade však banka pôvodný odhad zhoršila. V predchádzajúcej prognóze na rok 2025 počítala s rastom o 2 %, v najnovšom odhade však stanovila rast na úrovni 1,9 %. Dôvodom sú podľa banky "menej priaznivé vyhliadky z pohľadu budúcej spotreby domácností," čo pripisuje drahším spotrebiteľským úverom, ku ktorým majú Španieli stále horší prístup. Napriek tomu by to mala byť naďalej spotreba, ktorá bude hlavným motorom rastu v strednodobom horizonte, dodala centrálna banka. V roku 2026 potom očakáva rast ekonomiky na úrovni 1,7 %.



Centrálna banka zároveň upravila odhad vývoja inflácie. Nižšie náklady na energie by mali mieru inflácie zmierniť tento rok na 3,4 %, zatiaľ čo pôvodne ju očakávala na úrovni 3,6 %. Ešte výraznejšie upravila prognózu vývoja inflácie pre rok 2024. Najnovšie očakáva, že by mala dosiahnuť 3,3 %, čo je o celý percentuálny bod menej, než odhadovala pôvodne. V roku 2025 by potom inflácia mala dosiahnuť inflačný cieľ Európskej centrálne banky (ECB), teda 2 %.



V súvislosti s nezamestnanosťou, centrálna banka predpokladá, že bude pokračovať v poklese, aj keď miernejším tempom, než v minulých rokoch. Tento rok by mala klesnúť na 12,1 % z 12,9 % v roku 2022, a potom klesať až na 11,3 % v roku 2026.