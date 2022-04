Španielska centrálna banka zhoršila prognózu v oblasti inflácie

Madrid 5. apríla (TASR) - Španielska centrálna banka prudko zhoršila odhad inflácie na tento a budúci rok, keď v porovnaní s predchádzajúcou prognózou stanovila nový odhad na dvojnásobne vyššej úrovni. Naopak, odhad rastu ekonomiky upravila oproti pôvodnej prognóze smerom nadol. Dôvodom je vojna na Ukrajine, ktorá ešte zrýchlila rast cien energií. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a Reuters.



Podľa centrálnej banky miera inflácie dosiahne v tomto roku 7,5 %, zatiaľ čo v decembrovej prognóze počítala s rastom spotrebiteľských cien o 3,7 %. V budúcom roku očakáva zmiernenie inflácie na 2 %, pôvodný odhad však poukazoval na spomalenie rastu cien až na 1,2 %. Pod 2 % by sa inflácia mala dostať v roku 2024, pričom banka očakáva, že v danom roku dosiahne 1,6 %.



Šok spôsobený vojnou na Ukrajine sa odrazí aj na vývoji ekonomiky. Centrálna banka v novej prognóze stanovila, že tento rok by hrubý domáci produkt (HDP) Španielska mal vzrásť o 4,5 %. V pôvodnej decembrovej prognóze počítala s rastom na úrovni 5,4 %.



Odhad zhoršila aj na rok 2023, v ktorom počíta s rastom na úrovni 2,9 %. V decembri centrálna banka odhadovala, že španielska ekonomika by v budúcom roku mala vzrásť o 3,9 %.



"Počítame s tým, že konflikt na Ukrajine a ekonomické sankcie uvalené na Rusko budú mať výrazný vplyv na vývoj ekonomiky v nasledujúcich kvartáloch," uviedla centrálna banka. Dodala, že neočakáva, že by španielska ekonomika dosiahla predpandemickú úroveň skôr ako v 3. kvartáli budúceho roka. Okrem toho upozornila, že aj najnovšie prognózy sa môžu čoskoro opäť zmeniť. Všetko bude závisieť od toho, ako dlho bude vojna na Ukrajine trvať, ako aj od toho, aké budú ďalšie kroky vlády.



Vlani vzrástol HDP štvrtej najväčšej ekonomiky v eurozóne o 5,1 %. Ekonomika Španielska sa tak iba čiastočne zotavila z historického prepadu v roku 2020 o 10,8 %, pod ktorý sa podpísala pandémia nového koronavírusu.



Aj keď Španielsko nedováža z Ruska veľký objem energií, patrí medzi krajiny, ktoré sú najviac ohrozené rastúcimi cenami v dôsledku konfliktu na Ukrajine. Dôvodom je, že veľká časť kontraktov na dodávku elektriny pre domácnosti je naviazaná na spotové ceny. Tie zaznamenali v marci rekordné hodnoty.