Španielska centrálna banka zlepšila odhad vývoja ekonomiky
Španielsku ekonomiku, štvrtú najväčšiu v Európskej únii, podporuje najmä sektor cestovného ruchu. Pomáhajú však aj zahraničné investície, domáca spotreba a nízke ceny energií.
Autor TASR
Madrid 24. decembra (TASR) - Španielska centrálna banka zlepšila odhad vývoja domácej ekonomiky v tomto aj budúcom roku, ekonomiku by mali potiahnuť domáca spotreba a rast exportu. Najnovšiu prognózu národnej banky zverejnili agentúry AFP a Reuters.
Španielska centrálna banka v novej kvartálnej správe predpokladá, že tento rok vzrastie ekonomika o 2,9 %. V správe spred troch mesiacov počítala s rastom o 2,6 %.
Banka zlepšila prognózu aj v prípade roka 2026. Očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Španielska sa zvýši o 2,2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcej štvrťročnej správe zverejnenej v septembri očakávala rast iba o 1,8 %. Podľa banky sú za lepšou prognózou najmä aktuálne údaje o vývoji ekonomiky, výrazné výdavky spotrebiteľov a klesajúce ceny energií. Zverejnila aj odhad na rok 2027, pričom v danom roku počíta s rastom o 1,9 %.
Banka okrem toho očakáva postupné zmierňovanie inflácie. Tento rok ju odhaduje na úrovni 2,7 %, v budúcom roku by mala zaznamenať 2,1 %. V ďalšom roku by sa mala opäť zmierniť, a to pod úroveň inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý je stanovený na 2 %. Španielska národná banka očakáva, že inflácia sa v roku 2027 spomalí na 1,9 %.
Centrálna banka však zároveň uviedla, že miera nezamestnanosti zostane aj napriek postupnému poklesu najvyššia spomedzi štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), pričom aj na budúci rok zotrvá na dvojcifernej úrovni. V tomto roku ju banka odhaduje na úrovni 10,6 %, v roku 2026 by sa mala znížiť na 10 %.
