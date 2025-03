Španielska centrálna banka zvýšila prognózu rastu ekonomiky

Madrid 11. marca (TASR) - Španielska centrálna banka zlepšila svoju prognózu hospodárskeho rastu štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v tomto roku. Predpokladá, že ju podporí súkromná spotreba. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Španielska centrálna banka najnovšie očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny tento rok zvýši o 2,7 % namiesto o 2,5 % v predchádzajúcej prognóze, a to vďaka prudko rastúcej súkromnej spotrebe v porovnaní so zvyškom eurozóny. Vládna prognóza počíta s rastom HDP v tomto roku o 2,6 %.



Banka odôvodnila revíziu smerom nahor nedávnym údajom o raste z konca januára a pozitívnemu vplyvu vyšších príjmov domácností na spotrebu.



Napriek zlepšeniu bude tohoročný rast španielskej ekonomiky pomalší ako 3,2 % v minulom roku. Ale kontrastuje so zvyšnými veľkými ekonomikami eurozóny, ako sú Francúzsko, Nemecko a Taliansko, ktoré všetky očakávajú hospodársky rast pod alebo blízko 1 %.



Aktuálne geopolitické napätie však predstavuje riziko pre španielsku ekonomiku, uviedla centrálna banka vo svojej správe a dodala, že jej prognóza nezahŕňa žiadny vplyv, ktorý by toto napätie mohlo mať na svetový obchod a svetovú ekonomiku.



Centrálna banka ponechala nezmenené svoje prognózy hospodárskeho rastu v roku 2026 na úrovni 1,9 % a v roku 2027 na úrovni 1,7 %. Dodala, že v 1. štvrťroku 2025 očakáva medzikvartálny rast HDP medzi 0,6 % a 0,7 %.