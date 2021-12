Španielska centrálna banka zvýšila svoju prognózu inflácie v roku 2022

Madrid 17. decembra (TASR) - Španielska centrálna banka zvýšila svoju prognózu inflácie v budúcom roku vysoko nad 2-percentnú cieľovú úroveň Európskej centrálnej banky (ECB). Napriek tomu v ďalšom roku 2023 predpovedá jej prudké zníženie, hlboko pod 2-percentný cieľ pre eurozónu.



Centrálna banka v Madride v piatok zvýšila výhľad medziročného tempa rastu spotrebiteľských cien v Španielsku v roku 2022 na 3,7 % a následne mierne znížila projekciu na nasledujúci rok 2023 na 1,2 %.



Vo svojej predpovedi skonštatovala, že inflácia sa bude postupne znižovať, pretože prudko stúpajúce náklady na elektrinu a problémy v dodávateľských reťazcoch sa budú zmierňovať.



"Momentálne sme na vrchole inflácie," povedal novinárom v Madride hlavný ekonóm španielskej centrálnej banky Oscar Arce. "Od budúcej jari, ak sa ceny energií zmiernia, ako je to implicitné na termínovaných trhoch, by sme mali vidieť výrazný pokles miery inflácie."



Arce, ktorý sa začiatkom budúceho roka stane vysokým predstaviteľom ECB, dodal, že ceny v Španielsku sú citlivejšie na náklady na elektrickú energiu ako vo väčšine krajín v eurozóne.



Strmý nárast inflácie v Španielsku, ktorá dosiahla v novembri 30-ročné maximum 5,5 % a porovnateľné vysoké úrovne inflácie v euroregióne, sú skúškou pre ECB. Tá však aj naďalej trvá na tom, že ide o dočasný jav. Európska banka vo štvrtok (16. 12.) vo svojej predpovedi opäť uviedla, že tempo zvyšovanie cien sa spomalí pod jej cieľovú hranicu.



Španielsko, ktoré sa malo stať jedným z lídrov v rámci zotavovania sa európskych ekonomík z pandémie nového koronavírusu, sklamalo. Dôvodom bol tvrdý úder, ktorý pandémia uštedrila cestovného ruchu, kľúčovému odvetviu španielskej ekonomiky. Niektorí analytici však poukazujú na "základnú silu" hospodárstva, ktorú naznačujú iné ukazovatele ako oficiálne údaje.



Španielska centrálna banka znížila svoju prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku na 4,5 % zo 6,3 %, pričom to pripísala zrýchľujúcej sa inflácii a problémom s dodávkami. Hoci predpovedá, že expanzia HDP sa v roku 2022 zrýchli na 5,4 %, nezverejnila svoj odhad, kedy výkon ekonomiky dosiahne úroveň pred pandémiou. Doposiaľ predpokladala, že by k tomu malo dôjsť začiatkom nasledujúceho roka.



Najnovšia vlna ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla Európu a spomalila ekonomickú aktivitu v súčasnom 4. štvrťroku, je pripomienkou rizík pre rast, varovala centrálna banka v Madride.