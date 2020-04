Španielska ekonomika môže klesnúť tento rok o vyše 12 %

Madrid 20. apríla (TASR) - Španielska ekonomika by mohla v tomto roku klesnúť o viac než 12 %. Všetko však bude závisieť od dĺžky trvania karanténnych opatrení. Uviedla to v pondelok španielska centrálna banka.



Ako informovala, španielska ekonomika môže v roku 2020 klesnúť o 6,8 % až 12,4 %. Kľúčové bude, či karanténne opatrenia, ktoré španielska vláda začala zavádzať v polovici marca, potrvajú celkovo dva alebo tri mesiace. Za 1. kvartál klesla ekonomika podľa odhadov centrálnej banky o 4,7 %.



Ekonomický šok v dôsledku pandémie by okrem toho mohol nezamestnanosť zvýšiť na 18,2 až 21,7 %. Vymazal by tak progres, ktorý Španielsko zaznamenalo po finančnej kríze v roku 2008 a dlhovej kríze v eurozóne. Španieli sú totiž vysoko závislí od cestovného ruchu, takže ich pracovný trh patrí k najohrozenejším v dôsledku šírenia nového koronavírusu. Už v marci počet nezamestnaných evidoval najvýraznejší medzimesačný rast od začatia evidovania príslušných údajov.



Po ukončení karanténnych opatrení a návrate Španielov do práce by však hospodárstvo malo začať s rýchlym zotavovaním, predpokladá centrálna banka. Ako dodala, oživovanie ekonomiky by sa malo začať počas 2. polroka, pričom v roku 2021 očakáva banka "výrazné zotavenie".



Odhaduje, že v budúcom roku by sa rast ekonomiky mohol pohybovať v rozmedzí od 5,5 % do 8,5 %. Ani takýto rast hospodárstva však nebude stačiť na to, aby dokázal vykompenzovať prepad očakávaný v roku 2020.