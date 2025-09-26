< sekcia Ekonomika
Španielska ekonomika rástla v 2. kvartáli najrýchlejšie za rok
Poukázali na to v piatok zverejnené spresnené údaje španielskeho štatistického úradu, ktoré priniesol portál tradingeconomics.
Autor TASR
Madrid 26. septembra (TASR) - Španielska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku výraznejšie tempo rastu, než naznačoval predbežný odhad. Poukázali na to v piatok zverejnené spresnené údaje španielskeho štatistického úradu, ktoré priniesol portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,8 %, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na rast na úrovni 0,7 %. To je najvýraznejšie tempo medzikvartálneho rastu španielskej ekonomiky od 2. štvrťroka 2024, pričom nasledoval po raste na úrovni 0,6 % v 1. kvartáli tohto roka.
Ekonomiku podporili výdavky spotrebiteľov a investície, keď v prvom prípade vzrástli o 0,8 % a v druhom o 1,8 %. Najmä investície výrazne zrýchlili tempo rastu po tom, ako v 1. štvrťroku vzrástli iba o 0,3 %.
Zahraničný obchod ekonomiku príliš nepodporil, aj keď export vzrástol o viac než percento. Tempo rastu dovozu však bolo ešte výraznejšie. Vývoz sa medzikvartálne zvýšil o 1,3 %, dovoz však vzrástol o 1,6 %.
Aj v medziročnom porovnaní bol vývoj španielskej ekonomiky v 2. štvrťroku lepší, než ukazoval predbežný odhad. Ten uvádzal rast o 2,8 %, čo predstavovalo zotrvanie rastu na úrovni z 1. štvrťroka. Po revízii však štatistici uviedli, že HDP sa medziročne zvýšil o 3,1 %.
Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,8 %, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na rast na úrovni 0,7 %. To je najvýraznejšie tempo medzikvartálneho rastu španielskej ekonomiky od 2. štvrťroka 2024, pričom nasledoval po raste na úrovni 0,6 % v 1. kvartáli tohto roka.
Ekonomiku podporili výdavky spotrebiteľov a investície, keď v prvom prípade vzrástli o 0,8 % a v druhom o 1,8 %. Najmä investície výrazne zrýchlili tempo rastu po tom, ako v 1. štvrťroku vzrástli iba o 0,3 %.
Zahraničný obchod ekonomiku príliš nepodporil, aj keď export vzrástol o viac než percento. Tempo rastu dovozu však bolo ešte výraznejšie. Vývoz sa medzikvartálne zvýšil o 1,3 %, dovoz však vzrástol o 1,6 %.
Aj v medziročnom porovnaní bol vývoj španielskej ekonomiky v 2. štvrťroku lepší, než ukazoval predbežný odhad. Ten uvádzal rast o 2,8 %, čo predstavovalo zotrvanie rastu na úrovni z 1. štvrťroka. Po revízii však štatistici uviedli, že HDP sa medziročne zvýšil o 3,1 %.