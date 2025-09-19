< sekcia Ekonomika
Španielska ekonomika rástla vlani výraznejšie, než sa pôvodne uvádzalo
Štatistici uviedli, že španielske hospodárstvo vzrástlo vlani o 3,5 %, zatiaľ čo pôvodne stanovili tempo rastu ekonomiky na 3,2 %.
Autor TASR
Madrid 19. septembra (TASR) - Španielska ekonomika rástla v minulom roku výraznejšie, než sa pôvodne uvádzalo. Uviedol to v piatok španielsky štatistický úrad (INE), ktorý zverejnil revidované údaje. Informovala o tom agentúra Reuters.
Štatistici uviedli, že španielske hospodárstvo vzrástlo vlani o 3,5 %, zatiaľ čo pôvodne stanovili tempo rastu ekonomiky na 3,2 %. K úprave došlo potom, ako INE vypočítal finálne ekonomické údaje za minulý rok. Tie pôvodne stanovený rast vylepšili o 0,3 percentuálneho bodu.
Štatistici rovnako vylepšili údaje o vývoji ekonomiky aj za rok 2022. Pôvodne udávali za daný rok rast na úrovni 6,2 %, teraz ho upravili na 6,4 %.
Naopak, údaje o vývoji ekonomiky za rok 2023 revidoval INE smerom nadol, a to o 0,2 percentuálneho bodu. Oznámil, že španielska ekonomika rástla v danom roku o 2,5 %, pritom pôvodne udával jej rast na úrovni 2,7 %.
Štatistici uviedli, že španielske hospodárstvo vzrástlo vlani o 3,5 %, zatiaľ čo pôvodne stanovili tempo rastu ekonomiky na 3,2 %. K úprave došlo potom, ako INE vypočítal finálne ekonomické údaje za minulý rok. Tie pôvodne stanovený rast vylepšili o 0,3 percentuálneho bodu.
Štatistici rovnako vylepšili údaje o vývoji ekonomiky aj za rok 2022. Pôvodne udávali za daný rok rast na úrovni 6,2 %, teraz ho upravili na 6,4 %.
Naopak, údaje o vývoji ekonomiky za rok 2023 revidoval INE smerom nadol, a to o 0,2 percentuálneho bodu. Oznámil, že španielska ekonomika rástla v danom roku o 2,5 %, pritom pôvodne udával jej rast na úrovni 2,7 %.